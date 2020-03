La CAF annonce le maintien de toutes ses compétitions

La Confédération africaine de football a annoncé, ce mercredi 11 mars, maintenir “la programmation de toutes ses compétitions” à ce stade, y compris le CHAN 2020 prévu au Cameroun, du 4 au 20 avril prochain.

Dans son communiqué de presse, l’instance du football continental a indiqué qu’une “visite d’inspection de la commission médicale de la CAF” était prévue pour les 14 et 15 mars au Cameroun. Celle-ci aura pour mission “d’évaluer l’ensemble des mesures préventives prises par le comité local d’organisation”.

La CAF, qui annonce suivre “de très près l’évolution” du Covid-19, indique qu’elle maintient plus généralement toutes ses compétitions. Une décision prise sur la base des rapports quotidiens de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui indiquent, pour la CAF, “qu’aucun pays africain jusqu’à ce jour n’a été déclaré à haut risque”.

Matchs à huis clos

Selon la même source, l’instance dirigée par le Malgache Ahmad Ahmad s’est également dite informée des mesures de restriction prises par des autorités de certains pays membres. La CAF a ainsi annoncé entretenir des contacts avec les différentes fédérations pour trouver “des solutions au cas par cas”, pouvant aller jusqu’à l’organisation de matchs à huis clos.

Le 4 mars, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé dans un communiqué que l’ensemble des rencontres, toutes compétitions et catégories confondues, se joueraient désormais sans public, y compris la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui va se jouer le 27 mars face à la Centrafrique, à Casablanca.

Une décision également suivie en Algérie, où le gouvernement algérien a annoncé ce 10 mars l’instauration de huis clos pour les matchs de première et seconde division. Un pays qui a enregistré à ce jour 20 cas confirmés de Covid-19.

La compétition continue

Avec le maintien de ces compétitions, les quatre clubs marocains engagés en Ligue des champions de la CAF et en Coupe de la CAF disputeront bien les demi-finales de ces compétitions. Elles concernent ainsi le Raja et le Wydad, qualifiés dans le dernier carré de Ligue des champions et qui affronteront respectivement les deux clubs cairotes, le Zamalek et Al Ahly ces 1er et 8 mai en match aller-retour. En Coupe de la CAF, le Hassania Agadir et la Renaissance sportive Berkane se disputeront une place en finale, les 3 et 10 mai prochains.

À noter que l’OMS a décrété ce mercredi 11 mars, un peu plus tôt dans l’après-midi, que l’épidémie due au coronavirus était désormais considérée comme une pandémie. Inquiète “des niveaux alarmants de propagation” atteints, elle a également dénoncé l’inaction des gouvernements pour lutter contre la propagation du virus.