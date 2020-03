Coronavirus : annulation de tous les moussems religieux

Dans un communiqué rendu public mercredi 11 mars, le ministère des Habous et des Affaires islamiques souligne que cette décision a été prise “conformément aux orientations de la charia relatives à la protection des âmes et des corps contre la ruine et tout dommage, en tenant compte de l’épidémie qui est apparue dans un certain nombre de pays et des conseils médicaux liés à ce sujet, en particulier ceux concernant la prévention des contagions lors des rassemblements”.

Le ministère a appelé à cet égard les oulémas, les prédicateurs et prédicatrices ainsi que les imams à “sensibiliser les gens à la question de la prévention de l’épidémie, notamment en respectant les règles d’hygiène et en évitant toutes les possibilités de contamination”.

(avec MAP)