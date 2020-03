Coronavirus, quel impact sur notre économie ?

En Chine, foyer et origine du virus, les conteneurs sont immobilisés depuis plusieurs semaines dans les ports du pays, privant les industriels et commerçants du monde entier d’approvisionnement en marchandises. Les commerçants et les industriels marocains ne font pas exception. En 2018, le royaume a importé pour plus de 47 milliards de dirhams de marchandises chinoises, faisant de l’Empire du Milieu son troisième partenaire commercial derrière l’Espagne et la France. Tourisme, industrie, événements de taille, les premiers impacts commencent à se faire sentir. Le 2 mars au soir, un communiqué du ministère de l’Agriculture annonçait l’annulation d’un des plus grands forums économique marocains, le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) qui devait se tenir à Meknès du 14 au 19 avril. Avec plus de 800.000 visiteurs, 1300 exposants, 60 pays présents et 42 signatures de convention l’an dernier, le SIAM est l’événement économique majeur du secteur agricole national. Un secteur qui représentait…