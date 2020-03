Marjane/Carrefour/BIM : qui est le moins cher ?

La GMS (Grande et moyenne distribution) ne représente que “15% de parts de marché sur les 200 milliards de dirhams du marché de la distribution”, indiquent les résultats d’une enquête de Sunergia sur la grande distribution en 2018. En comparaison, le taux de pénétration des GMS est de 90% en France. Selon Sunergia, BIM arrive en troisième position des GMS (Grandes et moyennes surfaces) les plus fréquentées par les Marocains. Seulement, il faut aller au-delà de ces chiffres. “Parmi les 14% qui vont aux supermarchés (un supermarché a une surface entre 400 et 2500 m², ndlr), 7% vont chez BIM. La chaîne vient avant Acima (Marjane Market) et Carrefour, avec une fréquentation d’au moins une course par semaine”, analyse Loubna Ouahbi Laaroussi, Senior Market Research Manager chez Sunergia. Le cabinet d’études marketing a d’ailleurs lancé une seconde étude sur le même sujet, dont les résultats seront présentés dans deux mois.

De quelques centimes à 13 dirhams

