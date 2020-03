Le PAM ajourne la 25e session de son Conseil national

La 25e session du Conseil national du PAM, prévue le samedi 7 mars à Rabat, a été reportée à une date ultérieure, suite à la confirmation du premier cas marocain porteur du coronavirus. Une nouvelle date sera fixée “prochainement, lorsque les conditions appropriées seront remplies”.

Il s’agit de la première manifestation politique annulée depuis l’arrivée du virus sur le sol marocain. “En prévention de l’éventuelle propagation du coronavirus, et en respect de la décision du comité national de pilotage qui a appelé au report de toutes les manifestations et réunions prévues (…), il a été décidé le report de la tenue de la session du Conseil national, et ce pour protéger les militants et l’ensemble de la population de ce virus”, peut-on lire dans un communiqué diffusé le 3 mars et signé par Fatima Zahra Mansouri, présidente du Conseil national du parti du tracteur.

Sur recommandation du comité national de pilotage

D’autres manifestations ont déjà été annulées dans le cadre de la prévention contre la propagation du virus. Le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui devait avoir lieu du 14 au 19 avril à Meknès, a été annulé quelques heures après l’annonce du premier cas de personne infectée par le coronavirus dans le royaume.

Dès le 1er mars, le comité national de pilotage, composé notamment de représentants de l’Intérieur, du ministère de la Santé et de la Gendarmerie royale, annonçait que “des mesures supplémentaires seraient entreprises éventuellement”. Il s’agit, selon le comité, du “report des manifestations sportives et culturelles programmées” au Maroc, de “l’annulation des rassemblements de masse” et de “la gestion des voyages vers et en provenance des pays qui connaissent une propagation communautaire”.

Les organisateurs du Festival international de la culture et de l’art de Doukkala ont été les premiers à suivre ces recommandations. Ils ont annoncé, dès le lendemain, le report de la 14e édition prévue initialement en mars, à El Jadida. La 2e édition du Salon international du thé qui devait avoir lieu à Agadir a également été annulée. À Tafraout, les organisateurs du Festival national des amandiers ont eux aussi annoncé le report de la 10e édition qui devait avoir lieu du 5 au 8 mars.