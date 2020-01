Eqdom lance sa nouvelle offre "Salaf Forsati"

Dédiée aux TPE marocaines qui souhaitent donner un nouvel élan à leurs projets, “Salaf Forsati” réitère l’engagement d’Eqdom en faveur du développement économique du royaume.

(Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel)

En initiant une dynamique proactive sur le marché du financement, Eqdom apporte sa pierre à l’édifice de l’inclusion financière avec des solutions adaptées, et soutient les artisans et auto entrepreneurs pour leur donner les moyens de leurs ambitions.

Partenaire de la confiance et de la proximité, Eqdom s’inscrit dans la démarche royale qui appelle à “simplifier et faciliter les procédures d’accès au crédit” vis-à-vis des PME, TPE et auto entrepreneurs en favorisant l’accès au crédit bancaire au plus grand nombre de porteurs de projets qualifiés.

Depuis plus de 40 ans, Eqdom sait adapter ses dispositifs pour accueillir et prendre en charge les nouveaux besoins de ses clients. Pour le projet Forsati, Eqdom a mobilisé l’ensemble de son réseau d’agences en le sensibilisant à ces nouvelles problématiques de financement. Avec une méthodologie étudiée, Eqdom s’assure que la vocation du soutien octroyé est destinée à un projet qualitatif, qu’il prenne la forme de l’acquisition d’équipement, de travaux de rénovation ou tout autre axe de développement pertinent.

Au-delà d’une offre sur mesure, Forsati vise à donner la chance à tout un chacun de se réaliser professionnellement. Avec, Eqdom veut démontrer que la véritable force se trouve en chaque acteur économique, et que l’avenir se construit en créant le lien de confiance entre l’entrepreneur de la TPE et l’organisme de financement.