Hakim Abdelmoumen jette l’éponge dans la course à la présidence

Coup de théâtre dans la course à la présidence de la CGEM. Hakim Abdelmoumen retire sa candidature. Le directeur général d’Induver Morocco et ex-président de l’Association marocaine pour l’industrie et la construction automobile (AMICA) qui se présentait en binôme avec le président de la CGEM Marrakech-Safi Youssef Mouhy, annonce à TelQuel sa volonté de se retirer de la course .

“J’avais l’intention de me lancer dans cette campagne pour l’élection à la présidence de la CGEM”, confie Abdelmoumen. Néanmoins, ajoute-t-il, “suite aux propos qui me sont attribués par certains médias qui ne représentent pas ma vision positive et constructive connue de tous, je me retire de cette campagne”. Et de conclure : “J’ai beaucoup d’estime pour tous les membres de la CGEM qui demeurent mes amis.” Abdelmoumen dit vouloir continuer à œuvrer pour les “intérêts de la CGEM.”

Plus tôt dans la journée, un article de Medias24 faisait état de la volonté du binôme Abdelmoumen-Mouhy de contester la candidature concurrente du ticket Chakib Alj-Mehdi Tazi sur la base d’une entrée en campagne prématurée. S’exprimant chez nos confrères, le colistier de Hakim Abdelmoumen, Youssef...