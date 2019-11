La CMR finalise sa stratégie de transformation digitale 2020-2024

La Caisse marocaine des retraites (CMR) vient de finaliser sa stratégie digitale. Cette étude confiée à IT6, un cabinet de conseil spécialisé en stratégie, organisation et gouvernance d’entreprise, a permis d’adopter une feuille de route claire est précise, basée sur 4 axes majeurs.

Une feuille de route basée sur 4 axes majeurs :

L’automatisation avancée des processus et fonctions de la chaîne de valeur de la CMR

L’évolution maîtrisée vers l’intelligence artificielle

La dématérialisation et les parcours 100 % numériques

L’omnicanal et la relation client phygitale

Avec une implication forte du management et des équipes de la CMR, le cabinet IT6 a adopté une démarche inspirée des pratiques de planification stratégique et opérationnelle à travers la conception et l’utilisation de IT6-DA, “un outil du département recherche et innovation du cabinet IT6, et qui se base sur cinq mesures quantitatives : Gouvernance et Leadership, Culture et Personnel, Services et Infrastructures SI, Organisation et Structure de la Fonction SI, Innovation”, souligne M. Jaafar Dehbi, consultant senior au sein du cabinet. L’étude s’est basée aussi sur un benchmark terrain auprès de plusieurs organisations, notamment GIP France, France Connect et la CNAV.

Inspirée des pratiques de planification stratégique et opérationnelle, du cadre référentiel pour la gouvernance des SI et des démarches théoriques de conception, d’ingénierie et de mise en œuvre de la digitalisation des organisations, cette étude fera, pour longtemps encore, référence pour les études stratégiques de transformation digitale des organisations, compte tenu de son caractère tantôt prospectif et novateur, et cela sur l’ensemble des domaines concernés par la transformation digitale des organisations, et tantôt actuel et cela, par l’ensemble des possibilités de transition “en finesse” et de transformation dans la continuité des actions menées jusqu’à aujourd’hui au sein de la Caisse Marocaine des Retraites.