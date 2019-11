Match de gala à Laâyoune : une liste sans Marocains, mais avec des habitués et des nouvelles stars

A l’occasion du 44e anniversaire de la Marche Verte, le désormais traditionnel match de gala qui se tient à Laâyoune connaîtra la participation de plusieurs légendes du football mondial.

Finalement, David Beckham ne sera pas de la partie. En revanche, d’autres vedettes du ballon rond ont bien voulu répondre à l’appel pour disputer le match qui opposera l’équipe africaine au reste du monde. Au total, ce sont 38 légendes du football mondial qui fouleront la pelouse du stade Cheikh Mohamed Laghdaf.

L’équipe africaine

L’Afrique sera représentée par les noms habituels, comme Khalilou Fadiga et El-Hadji Diouf. Samuel Eto’o, le buteur historique de la Coupe d’Afrique des Nations, sera présent pour la première fois à Laâyoune. Il sera aux côtés de son compatriote, ami et idole, Roger Milla. Des légendes du football nigérian figurent également sur la liste des invités à l’image de Daniel Amokachi, Yakubu Aiyegbeni ou encore Nwankwo Kanu, l’homme qui a fait les beaux jours d’Arsenal. Abedi Pelé, le plus grand joueur de l’histoire du Ghana devrait également être présent à l’occasion du match de gala du 44e anniversaire de la Marche Verte. Des légendes du football saoudien et émirati, à l’instar de Fahd Ali et le portier Al Moataz feront également partie de l’équipe africaine.

L’équipe reste du monde

Face à ces noms qui ont fait rêver le continent, se dresse un parterre de stars internationales qui tentera de régaler les supporters présents au stade pour suivre ce match qui sera également retransmis en direct sur la chaîne Arryadia. Luís Figo, Diego Forlán, Javier Saviola, Hernán Crespo, Cafu, Rivaldo et d’autres légendes du football seront à Laâyoune, en compagnie des frères Azaitar, Abu Bakr et Ottman, les deux combattants marocains engagés dans la plus grande des ligues d’arts martiaux mixtes, l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

Par contre, aucune légende du football marocain ne figure dans la liste des invités ayant confirmé leur présence pour ce match de gala. Ce qui est certain, c’est que des anciens joueurs seront bien Laâyoune le 6 novembre, mais feront-ils partie de la rencontre ? Selon des sources proches des organisateurs du match, les joueurs marocains ne figurent pas dans la liste car tout le monde a répondu à “cet appel national” sans la moindre hésitation, et leur présence est devenue une formalité.



Voici la liste complète des invités ayant confirmé leur présence à Laâyoune, le mercredi 6 novembre : Hernán Crespo, Christian Abbiati, Gianluca Zambrotta, Dejan Stanković, Rafael Márquez, Diego Forlán, Albert Luque, Rivaldo, Pauleta, Salgado, Cafu, Bebeto, Ortega, Panucci, Trezeguet, Figo et Edmilson représenteront l’équipe Reste du monde. Khalilou Fadiga, Mohamed Sissoko, Nwankwo Kanu, Abédi Pelé, Kalusha Bwalya, Samuel Eto’o, Roger Milla, Khaled El Ghandour, Nader Al Sayed, Zoubeir Baya, Karim Haggui, Al Moataz, Tarek El Taib, Khogeir, Fahd Ali, El-Hadji Diouf, Daniel Amokachi, Yakubu Aiyegbeni et Ismail Youssef représenteront l’équipe africaine.