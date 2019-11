Premier marocain à la NASA, Kamal Oudrhiri distingué par la médaille du service exceptionnel

L’Agence spatiale américaine (NASA) vient d’octroyer la prestigieuse médaille du service exceptionnel à Kamal Oudrhiri. Une nouvelle consécration qui vient récompenser les performances ainsi que les multiples contributions du scientifique marocain aux projets et programmes de la NASA.

Plus de 20 ans à la NASA

Passionné d’histoire et de sciences depuis son plus jeune âge, Kamal Oudrhiri arrive aux Etats-Unis à la fin des années 1980 pour ses études supérieures. En 1993, ce natif de Fès devient le premier Marocain à intégrer la NASA.

Le scientifique compte une vingtaine d’années de service au sein de l’Agence leader de l’exploration aérienne et spatiale. Il y occupe le poste de responsable du groupe Planetary Radar & Radio Sciences du Jet Propulsion Laboratory. Ses recherches portent sur la caractérisation atmosphérique planétaire, la science de la gravité et le radar bistatique. Il est également chargé du projet “Laboratoire des atomes refroidis” (Cold Atom Lab, CAL), une installation de physique quantique de la Station spatiale internationale mise en orbite depuis mai 2018, qui crée la matière la plus froide de l’univers.

Au cours des deux dernières décennies, Kamal Oudrhiri a assumé des fonctions de direction dans plusieurs missions importantes de la NASA. Parmi elles, Mars Exploration Rovers (MER), la mission GRAIL, le Mars Science Laboratory (MSL), la mission Juno Jupiter…

Le scientifique a pris part à différents projets de pointe comme le laboratoire des atomes refroidis, la mission InSight sur Mars ; MarCO, la première mission interplanétaire de Cubesat ; l’expérience scientifique de radio-occultation MAVEN (ROSE), ainsi que la mission surnommée “New Horizons Ultima Thule”, premier survol de la Ceinture de Kuiper, une terre lointaine et jusque-là inexplorée, située à plus d’un milliard de kilomètres de Pluton.

Une quarantaine de prix

“Je travaille en étroite collaboration avec des scientifiques de différents centres de la NASA dans les domaines de la communication, de la science radio, du radar et des technologies Quantum, afin de développer la prochaine génération d’engins spatiaux et d’infrastructures au sol nécessaires pour soutenir les objectifs des futures missions spatiales humaines et robotiques de la NASA”, a-t-il déclaré à la MAP suite à cette énième récompense. Car Kamal Oudrhiri s’est également vu attribuer, cette année, cinq prix d’excellence par équipe, qui valorisent le travail collectif pour la réussite des missions spatiales.

Depuis le début de sa carrière au sein de la prestigieuse agence américaine, le scientifique marocain a reçu trois prix d’honneur JPL Mariner de la NASA, trois prix d’honneur JPL Voyager et 39 prix d’excellence par équipe. Ce qui en fait, officiellement, l’un des plus primés au sein de la NASA de ces 20 dernières années.

(Avec MAP)