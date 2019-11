Fédération de basket : le président du comité provisoire jette l’éponge

Alors qu’il devait gérer une phase transitoire délicate dans l’histoire du basketball marocain, Abdelmajid Boura, président du comité provisoire, vient de démissionner. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 25 octobre à Casablanca, Boura, qui tient les rênes de la transition depuis la dissolution de la Fédération royale marocaine de basketball par l’ex-ministre de la Jeunesse et des sports Rachid Talbi Alami, a expliqué les raisons de cette décision en estimant qu’il a tout de même pu réaliser l’essentiel des objectifs fixés.

“Je suis considéré comme un intrus dans le basket. J’essaye de me faire ma propre idée. On m’a dit [les techniciens, NDLR] qu’on pouvait être sur le podium de la Coupe d’Afrique grâce aux talents des joueurs qu’on a, mais ça ne s’est pas passé comme prévu”, a expliqué Abdelmajid Boura, estimant qu’il manquait de soutien, surtout que les clubs ne sont pas mobilisés pour le changement. Et d’ajouter : “J’ai essayé de réconcilier des gens. Mais des problèmes personnels plombent l’ambiance. Pour moi, c’est impossible de réconcilier cette ‘famille’. Dès qu’il y a eu un changement de ministre, on a vu un changement des comportements alors qu’on s’était mis d’accord sur certains points. C’est inadmissible”, a-t-il poursuivi.

“Il faut nettoyer la famille du basket”

En expliquant que l’ambiance n’était pas au mieux pour qu’il puisse compléter le travail du comité provisoire, Abdelmajid Boura n’a pas mâché ses mots pour faire l’état des lieux du basketball marocain.

“Je suis arrivé à un point où il faut prendre une décision. En tant que comité provisoire, je n’ai pas le droit de prendre ces décisions. Si ça ne tenait qu’à moi, je suspendrais les activités sportives à l’échelle internationale, le temps de procéder au changement. Il faut nettoyer la famille du basket. 3 % de cette famille sont corrects”, a expliqué le désormais ex-président du comité provisoire.

“Je me suis donc retrouvé dos au mur. La famille du basket est pourrie. Déchirée. Mais j’assume ma responsabilité. J’ai écouté les responsables et je demandais de simples explications”, a-t-il poursuivi.

Il a enfin démenti une information qui circulait au sujet de son salaire. “Il y a eu des rumeurs disant que j’ai été payé durant ces six mois. Ce sont des rumeurs et je ne laisserai pas passer ça. On fait du bénévolat pour le bien du pays. Je tiens à rappeler que je ne suis pas politisé”, a-t-il encore affirmé.