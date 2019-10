Daniel Wellington ouvre son premier magasin à Casablanca au Morocco Mall

Installée aux côtés des plus grandes enseignes internationales, la marque suédoise s’offre un emplacement de choix pour sa toute première boutique à Casablanca.

Daniel Wellington, la marque de montres reconnue à l’international pour ses designs élégants et intemporels, confirme ainsi sa volonté d’étendre sa présence au Maroc. Avec plus de 500 boutiques dans le monde, le Maroc s’ajoute à la liste en inaugurant son deuxième magasin à Casablanca après une première ouverture à Marrakech. Daniel Wellington a pour objectifs de doubler son réseau de boutiques d’ici 2020 et d’offrir des produits luxueux à un prix accessible au plus grand nombre.

Disposée sur une surface de 60 m2, la boutique propose un large choix d’accessoires et de montres pour toutes les occasions et accueille une dernière nouveauté, l’Iconic Link, au design épuré qui se démarque par son bracelet à maillons luxueux. Que vous assistiez à une cérémonie ou que vous disputiez une partie de tennis, Daniel Wellington vous accompagnera avec élégance. Toutes les montres ont été conçues et développées spécialement afin de s’allier parfaitement avec les différents types de bracelets proposés. En outre, grâce aux bracelets interchangeables, vous disposerez d’une montre unique pour chaque jour de la semaine.