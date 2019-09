TelQuel recrute un(e) journaliste chargé(e) des réseaux sociaux

Au sein de la rédaction francophone, vous serez en charge de :

Promouvoir les contenus web et print du média, en planifiant des publications que vous éditerez en fonction des différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)

Proposer une stratégie pour développer ces communautés de lecteurs

Interagir avec la communauté dans le parfait respect de ligne éditoriale de TelQuel

Concevoir et envoyer une newsletter quotidienne à partir des articles de la rédaction

Proposer, en concertation avec le pôle développement digital, la mise en place de newsletters thématiques

Rédiger et envoyer des alertes « breaking news » via SMS et notifications push.

Passioné(e) par l’actualité et l’information, vos capacités de rédaction en français sont excellentes et vous maitrisez les standards du traitement journalistique de l’information. Curieux(se) et réactif(ve), vous souhaitez vous impliquer au sein d’une rédaction jeune et exigeante. Justifiant d’au moins une première expérience réussie dans la presse, le web 2.0 n’a pas de secret pour vous.

Rémunération selon profil.

Poste à pourvoir immédiatement en CDI.

CV et lettre de motivation à adresser à y.majdi@telquel.ma et t.savage@telquel.ma.