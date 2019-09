Oum, chasseresse de sons

Jeune, Oum El Ghaït Ben Sahraoui se lâche, voix devant et peinture dans le sillage. Elle se laisse mariner, saucée et torréfiée aux effluves d’octaves “méchamment” arables, aux envolées haut perchées mais à la mélodie sensuelle. L’artiste en devenir décide de devenir, d’être. La voilà entre reprises et réappropriations R’n’B.

Elle se lance ensuite dans une chasse où les sons lui déroulent un tapis dont le rouge parle à ses veines. Oum se caresse à rebrousse-poil et tient à exister. Son parcours est teinté de sincérité, ce qui n’est pas forcément la voie à emprunter. Mais elle piétine ce qui lui chatouille la plante des pieds, adoptant ce déhanchement chaloupé propre à la femme enceinte.

Hors de sa zone de confort

Elle tourne le dos à ceux qui décident à la place du public, ceux qui encadrent les goûts : “Je suis sortie du cadre quand j’ai commencé à en avoir peur. Un cadre est une étiquette qui risque de vous figer. Mais il peut...