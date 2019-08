Second gros contrat pour Agentis en Côte d'Ivoire

Agentis grandit encore en Côte d’Ivoire. Quelques mois après avoir décroché un contrat de 100 millions de dollars pour la construction et l’équipement d’hôpitaux publics, le spécialiste marocain de l’équipement médical vient de remporter un autre marché. Il s’agit d’un contrat de 50 millions de dollars pour la construction du centre hospitalier régional (CHR) d’Adzopé, à 100 km au nord d’Abidjan.

Érigé sur 10 hectares avec une surface construite de 18.737 m², le CHR d’Adzopé sera doté d’une capacité d’environ 200 lits et offrira un large éventail de prestations médicales, dont la chirurgie, la pédiatrie et la gynécologie obstétrique. Le centre sera équipé de trois blocs opératoires conçus dans le respect des normes internationales en vigueur et équipés de matériel à la pointe de la technologie, de salles de scanner, de 10 postes de dialyse, d’un laboratoire et d’un service d’urgence.

La cérémonie de lancement des travaux de construction du nouvel hôpital, le 4 août, s’est faite en présence du PDG d’Agentis Adil Mesfioui, ainsi que de la première Dame de Côte d’Ivoire Dominique Ouattara, du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibay, de l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, et des membres du gouvernement ivoirien.

(Avec MAP)