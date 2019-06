Santé: Agentis, big in Africa

Adil Mesfioui veut rester dans l’ombre, mais depuis quelques jours, une information est ébruitée par certains médias: Agentis chercherait à lever des fonds pour son développement africain. “Depuis la publication de cette information, les banquiers n’arrêtent pas de m’appeler pour me proposer de l’argent”, nous confie-t-il.

“Je veux être clair. Agentis ne cherche pas à lever de fonds et n’a pas besoin d’un nouvel investisseur dans son capital” Adil Mesfioui, Agentis

Dans son bureau donnant sur la plage de Aïn Diab, le PDG parle d’un ton sûr et posé. Le mur derrière son bureau est couvert de photos de lui avec des officiels marocains et africains. “Je veux être clair. Agentis ne cherche pas à lever de fonds et n’a pas besoin d’un nouvel investisseur dans son capital”.

Discret, cela devient de plus en plus difficile pour lui de le rester. Le 17 mai dernier, son entreprise spécialisée dans l’équipement médical décrochait un méga-contrat de 100 millions de dollars avec l’Etat ivoirien pour la construction et l’équipement d’hôpitaux publics. Pour son PDG et fondateur, ce succès n’est pas le...