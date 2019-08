Cli-fi : la fiction au chevet du climat

A près les cataclysmes

Cendres post-nucléaires

“Autrefois il y avait des truites dans les rivières.” Autrefois il y avait des oiseaux, des arbres, des familles, des sociétés. Mais il y a eu un grand éclair. Et plus rien. Ni nourriture, ni énergie. Rien que des cendres et des survivants.

Un homme et son fils marchent sur une route, poussant sans fin un caddie. L’enfant découvre le monde par les ruines de la civilisation. Le père n’a plus que l’enfant au monde et tente de le protéger de la faim, de la peur et des cannibales. Prix Pulitzer de la fiction en 2007, le roman de Cormac McCarty est poignant.

Il fait écho à John Steinbeck qui, dans Les raisins de la colère (1939), racontait l’histoire d’une famille mise sur la route...