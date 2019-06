Facultés de médecine : 856 sièges pour les universités privées en 2019-2020

Une note ministérielle a été adressée aux présidents des universités partenaires concernant le concours d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire privées au titre de l’année universitaire 2019-2020. Cette note fixe le seuil de présélection à une note de 14,40.

Le document rappelle également que l’obtention d’un diplôme de doctorat en médecine générale se fait après sept ans, tandis que les formations en pharmacie et médecine dentaire durent six ans. A noter que la Coordination nationale des étudiants en médecine (CNEM), qui est à l’origine du boycott des examens de fin d’année par les étudiants en médecine, réclame des clarifications sur les conditions de formation durant la sixième année d’études en médecine dentaire.

La note ministérielle fixe également le nombre de places octroyées aux étudiants en médecine dans les établissements privés au titre de l’année universitaire 2019-2020. L’université Mohammed VI (Casablanca) des sciences et de la santé hérite du plus grand nombre de places (380 au total, dont 230 pour la faculté de médecine, 80 à la faculté de médecine dentaire et 70 à la faculté de la pharmacie). L’université internationale Zahraoui des sciences de la santé (Rabat) disposera, elle, de 286 sièges (144 pour la faculté de médecine, 72 pour la faculté de médecine dentaire et 70 pour la faculté de pharmacie). L’université internationale de Rabat héritera elle de 120 sièges pour sa faculté de médecine dentaire tandis que l’université privée de Marrakech disposera de 70 places pour sa faculté de médecine.