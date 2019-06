Les étudiants en médecine mettent leur menace à exécution et boycottent les examens de fin d'année

L’étau se resserre sur le gouvernement qui a insisté à ce que la date du début des examens en médecine reste fixée au 10 juin, malgré l’appel au boycott des étudiants en médecine, en grève depuis le 25 mars. Les étudiants n’ont pas retrouvé leurs salles de cours, et le gouvernement est désormais dos au mur, puisque les étudiants gréviste ont mis leur menace de grève des examens à exécution. Pour rappel, les étudiants en médecine réclament la suppression du concours du résidanat et de la 6e année de médecine dentaire alors que l’Exécutif a réagi favorablement à 14 de leur 16 revendications qui visent toutes, selon eux, à “l’amélioration de la qualité de la formation”.

Dans la matinée du 10 juin, les salles de cours des facultés de médecine étaient vides. Sur des photos prises par notre reporter présent à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, on y voit un rassemblement de parents d’étudiants soutenant la mesure de boycott de leurs enfants estimant que des cours auraient dû être dispensés avant la tenue des examens.

À Casablanca, les parents d’étudiants étaient plus bruyants. Dans une déclaration au micro de TelQuel, la mère d’un étudiant à appeler à la poursuite du bras de fer. « On ne craint pas l’année blanche, on a surtout peur d’un avenir noir » a-t-elle déclarée.

Dans le même sens, le syndicat de l’enseignement supérieur a également montré son soutien aux étudiants en médecine. « Les enseignants en médecine et en pharmacie à Casablanca ont décidé de ne pas participer aux examens prévus le 10 juin 2019 » a indiqué le syndicat dans un communiqué publié le 7 juin. Une décision qui signifie que les enseignants n’étaient pas présents pour surveiller les examens qui se sont néanmoins tenus ce 10 juin.

L’Exécutif a néanmoins tenté de tempérer cette crise. Par le biais d’un communiqué commun publié dans la nuit du 9 au 10 juin, les ministères de la Santé et de l’éducation nationale ont essayé de convaincre les étudiants de passer leurs examens et de remettre en question leur décision de boycotter. Dans le document, les ministères de tutelle regrettent la situation. Il confirment qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties, mais indiquent que la date du début des examens est maintenue au 10 juin 2019.

Les ministères de Saaïd Amzazi et Anas Doukkali soulignent que « tous les moyens ont été pris et mis en oeuvre » pour que les examens se passent dans les meilleures conditions, tout en mettant en garde contre « toute entrave du cours normal des examens ». Pour justifier leur position, les ministères rappellent qu’ils ont réagi positivement à 14 des 16 points revendicatifs des étudiants.. À ce propos, les ministères regrettent qu’une solution définitive ne soit pas trouvée dans l’immédiat, mais considèrent tout de même qu’ils ont fait des « propositions positives » .

Les propositions du gouvernement

Concernant le résidanat:

Le ministère de la Santé s’engage à augmenter les postes réservés au concours de résidanat (public et privé)

Le ministère de l’Education s’est engagé à réviser le décret 2.91.527 , relatif aux médecins, pharmaciens et dentistes et particulièrement le voloet relatif à la formation et la spécialisation des étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, ainsi que la création d’une commission interprofessionnelle (composée d’étudiants, de professeurs, et de représentants des deux ministères) chargée d’amender le dit décret et de fixer des quotas (pour les étudiants du public et du privé). Le département de Saaid Amzazi s’est également engagé à supprimer définitivement la partie du texte relative à l’obligation de présenter une moyenne de notes obtenues sur les sept années de formation en médecine générale.

Concernant la 6e année dentaire:

Le gouvernement a proposé un accord de partenariat avec la commission des médecins dentaires pour assurer un cahier pédagogique national pour l’obtention du doctorat en médecin dentaire