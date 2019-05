Le RNI met la main à la poche pour choyer les médecins à Tiznit

Alors que les hôpitaux provinciaux peinent à recruter du personnel médical et paramédical, la province de Tiznit a trouvé une nouvelle formule pour susciter l’intérêt des blouses blanches : la motivation par les primes. La province de Tiznit a mis en place, en partenariat avec le ministère de la Santé et la Fondation Joud pour le développement, un nouveau mécanisme provincial de motivation des cadres médicaux et paramédicaux pour les inciter à s’installer en zone rurale. Ce projet qui entre dans le cadre du programme de développement de la province de Tiznit s’assigne comme objectifs d’« améliorer la qualité des prestations médicales au niveau de la province », « faciliter l’accès des habitants des zones rurales et enclavées aux soins de santé », et « garantir la continuité des prestations au niveau des différents établissements de soin à travers la motivation du personnel médical et paramédical », souligne le cadre de référence de ce nouveau mécanisme, dont TelQuel détient une copie.

Ce programme vise les différentes catégories du personnel médical et techniciens de santé. Selon le document, ils sont concernés par ce mécanisme, les médecins...