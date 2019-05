Quatre tonnes de haschisch saisies à Tanger

La drogue se trouvait à bord d’un véhicule utilitaire portant une plaque d’immatriculation falsifiée, a ajouté la MAP, qui cite une unité mobile de la douane ayant mené l’opération. Le Maroc est l’un des principaux producteurs et exportateurs de résine de cannabis, selon l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC). En 2018, la police marocaine avait saisi 52 tonnes de résine de cannabis, 1,65 tonne de cocaïne et 1,3 million de « comprimés psychotropes hallucinogènes et d’ecstasy », selon un bilan officiel.