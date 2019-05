Essaouira: le classique fait sa Chambre

Si le festival ne s’est pas trop investi dans les instruments à vent, la ville s’en est amplement occupée. Des rafales stridentes, des gifles majestueuses s’écrasaient sur des joues consentantes. C’est dans cet environnement venteux que la fine musique a pris ses quartiers. Des espaces fermés ont ouvert leurs portes à un public de plus en plus fidèle. Dar Souiri, l’Eglise et la synagogue Bayt Dakira ont mêlé leurs mémoires respectives à des compositions de légende, dans un silence religieux.

Nous voici comblés par la grâce et l’élévation. Une voix divine, celle de la soprano Marie-Laure Garnier enlaçant Brahms, a fait chavirer l’audience avec un lyrisme déroutant d’émotion. La Française débute sa carrière en Guyane puis à Paris auprès du baryton Malcolm Walker. Malgré son jeune âge, elle flirte avec de prestigieuses scènes, en France, en Allemagne, en Suède, en Italie, en Russie. Un boulevard de belles réalisations s’ouvre devant elle pour qu’Essaouira ne soit pas peu fière de l’avoir eue un jour dans ses murs.