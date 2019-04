Revue Apulée: aux miroirs du monde

Plus une langue s’emploie à traduire, plus s’éploient ses capacités inventives”, rappelle à juste titre Hubert Haddad, dans son texte inaugural à ce 4ème numéro de la revue Apulée dédié à la traduction, “la langue même à l’horizon vertical de Babel”.

La revue méditerranéenne a reçu de quoi publier deux numéros, et la richesse des textes présentés est à l’image d’un thème aussi inépuisable que nécessaire, tant il est question ici de mémoires et de visions du monde plurielles, donc de liberté, “dans l’interdépendance et l’intrication vitale des cultures”.

Hubert Haddad retrace l’histoire du traduire et des enjeux au fil des siècles : depuis l’opposition entre usage religieux sacralisant le mot et l’usage humaniste privilégiant la phrase jusqu’à la consécration du texte comme entité douée de sens et de rythme à l’époque moderne, en passant par les “belles infidèles” de l’époque classique et le goût pour la...