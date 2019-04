Nouzha Guessous: “L’application des langues nationales à l’enseignement des sciences dépend de leur capacité intrinsèque à être à jour des avancées scientifiques”

Loin d’une quelconque prétention de donner un avis d’expert sur les controverses en cours concernant la langue d’enseignement des matières scientifiques dans notre pays, je viens ici exprimer deux idées qui me semblent majeures. La première vient de mon expérience d’enseignement médical en français pendant plus de deux décennies. Cet enseignement se faisait en français et s’adressait à des étudiants ayant réussi brillamment le Bac, et après une sélection par concours d’entrée où seuls 10% étaient retenus.

Une majorité de ces étudiants venaient d’établissements publics dans lesquels les sciences étaient enseignées en arabe. Les difficultés de maîtrise de la langue française étaient manifestes, non seulement pour les termes scientifiques de physique, chimie ou SVT qui devaient être utilisées dès la 1ère année de faculté, mais aussi pour un vocabulaire basique concernant l’anatomie humaine. A cela se surajoutaient les difficultés de compréhension de la structure des phrases qui reflétaient en fait la démarche du raisonnement, ce qui les défavorisait par rapport à ceux venant du privé bilingue ou des établissements...