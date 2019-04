Mohamed Nedali: “J’ai vu le niveau intellectuel et culturel de mes élèves baisser depuis qu’ils n’ont plus la capacité de lire et de comprendre en français”

Ayant enseigné durant une trentaine d’années au lycée public marocain, j’ai été témoin des dégâts considérables provoqués par l’arabisation de l’enseignement. J’ai vu le niveau intellectuel et culturel de mes élèves baisser d’année en année depuis qu’ils n’ont plus la capacité linguistique de lire et de comprendre en français ; j’ai vu leur mentalité se fermer, leur esprit critique s’estomper, leur sens de la littérature et de l’art s’éteindre.

