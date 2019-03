SMEIA lance le nouveau BMW X5

BMW X5, quatrième génération du consctructeur, impressionne par ses innovations et s’impose comme l’incarnation la plus convaincante à ce jour du concept familier de SAV (Sports Activity Vehicle)

Apte à s’aventurer hors des sentiers battus, le nouveau BMW X5 offre aussi au conducteur tout le plaisir d’une conduite dynamique. Comme ses devanciers, le BMW X5 est fabriqué dans l’usine BMW de Spartanburg, aux États-Unis.

Cette nouvelle génération gagne en polyvalence, en dynamisme et en confort grâce à de nombreux systèmes de châssis inédits sur la gamme BMW X, tels que la suspension pneumatique sur les deux essieux, la Direction ActiveDrive à 4 roues directrices et le Pack xOffroad. L’éventail de systèmes d’aide à la conduite s’élargit considérablement avec, en première ligne, l’option Drive Assist Pro et l’assistant au stationnement avec assistance au recul. Le nouveau BMW X5 inaugure en outre le BMW Live Cockpit Navigation Pro (de série), qui permet une adaptation encore plus précise de l’affichage et du système de commande aux besoins du conducteur.

Nouveau langage conceptuel : vigueur et caractère affirmé.

Le nouveau BMW X5 mesure 4 922 mm de long (+ 36 mm) pour 2 004 mm de large (+ 66 mm) et 1 745 mm de haut (+ 19 mm), tandis que l’empattement est passé à 2 975 mm (+ 42 mm). Ces nouvelles mensurations lui confèrent une allure imposante et un intérieur spacieux. Le nouveau BMW X5 conserve les proportions typiques d’un SAV, mais adopte un nouveau langage conceptuel épuré, caractérisé par des surfaces nettes et des lignes précises qui accentuent l’impression de robustesse et d’équilibre, et attestent de son caractère affirmé.

Le nouveau BMW X5 est orné à l’avant des grilles de calandre emblématiques de BMW avec un cerclage d’un seul tenant. Équipé de série de phares LED, elle peut également être dotée en option des Projecteurs Laser BMW avec phares LED adaptatifs pour optimiser l’éclairage des feux de route.

La ligne de caractère précise, qui dessine les flancs de la voiture en s’élevant au niveau de la porte arrière, donne au nouveau BMW X5 une allure particulièrement moderne. Elle souligne aussi les épaules puissantes du SAV et court jusqu’aux feux arrière (unités LED incluses), qui s’étendent jusqu’aux flancs. Les feux arrière sont dotés d’un design en relief qui leur confère un caractère sophistiqué et une esthétique soignée.

Les finitions xLine et M Sport se distinguent par leur design intérieur et extérieur unique. Des jantes en alliage léger de 22 pouces seront proposées en option, une première pour un modèle BMW. Le nouveau BMW X5 sera également disponible dès son lancement avec des options de personnalisation de la collection BMW Individual.

Un design intérieur épuré pour une atmosphère exclusive.

Dans l’habitacle du nouveau BMW X5, les contours nets du tableau de bord et de la console centrale contribuent à créer une sensation d’espace. L’assise surélevée, le nouveau design du combiné d’instruments et de l’écran de contrôle, mais aussi le concept d’affichage et de commande à la pointe de la technologie optimisent la capacité du conducteur à rester maître de son véhicule. À l’avant comme à l’arrière, les occupants bénéficient d’un espace généreux souligné par une atmosphère particulièrement exclusive. Parmi les matériaux rigoureusement sélectionnés figure la nouvelle variante Vernasca pour les selleries cuir de série. D’autres nouveautés contribuent à accroître le confort et l’agrément de la nouvelle BMW X5 : sièges multifonctions, porte-gobelets chauffants/rafraîchissants, toit ouvrant panoramique en verre « Sky Lounge », éclairage intérieur dynamique, système audio Diamond Surround de Bowers & Wilkins, système de divertissement (Rear Seat Entertainment Professional) avec 2 écrans tactiles de 10,2 pouces pour les passagers arrière et inserts décoratifs en verre pour divers éléments de l’habitacle.

En rabattant les dossiers des sièges arrière (configuration 40/20/40), il est possible de faire passer la capacité du coffre de 645 l à 1 860 l. Une troisième rangée de sièges pour deux passagers supplémentaires peut être commandée en option (Pack 7 places). Le nouveau BMW X5 dispose en outre d’un hayon en deux parties pour faciliter le chargement et propose l’option Accès confort, qui permet aux deux parties de s’ouvrir et de se fermer automatiquement en mode mains libres. La suspension pneumatique sur les deux essieux, proposée en option, permet d’abaisser le seuil de chargement. La plage arrière peut également être abaissée électriquement jusqu’au plancher du coffre.

Motorisations disponibles dès le lancement.

Dès son lancement, le nouveau BMW X5 se déclinera en plusieurs variantes de motorisation (trois 6 cylindres en ligne). Tous les moteurs seront couplés à une boîte de vitesses Steptronic à 8 rapports dotée d’une efficacité et d’une dynamique de changement de vitesse optimisées et tous répondront à la norme d’émissions EU6d-TEMP.

Le nouveau BMW X5 xDrive40i (consommation de carburant en cycle mixte : 8,7 – 8,5 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 197 – 193 g/km ; valeurs provisoires)* est propulsé par un moteur à essence 6 cylindres en ligne, qui développe une puissance de 250 kW (340 ch) et délivre un couple maximal de 450 Nm.

Quatre turbocompresseurs permettent au moteur diesel 6 cylindres en ligne logé sous le capot de la nouvelle BMW X5 M50d (consommation de carburant en cycle mixte : 7,2 – 6,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 189 – 179 g/km ; valeurs provisoires)* de développer une puissance de 294 kW (400 ch), tandis que son couple maximal de 760 Nm assure au modèle BMW M Performance une motricité hors pair.

Le BMW X5 xDrive30d est également équipé d’un moteur diesel 6 cylindres en ligne (consommation de carburant en cycle mixte : 6,7 – 6,0 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 175 – 158 g/km ; valeurs provisoires)*, qui développe 195 kW (265 ch) et un couple maximal de 620 Nm.

Quatrième trimestre 2019, d’autres motorisations seront disponibles, à savoir, le BMW X5 xDrive 25d, le BMW X5 xDrive M50i et la version hybride rechargeable, le BMW X5 xDrive 45e.

Répartition optimisée de la motricité grâce à la technologie BMW xDrive et au blocage électronique du différentiel sur le train arrière.

La nouvelle génération du système de transmission intégrale intelligente BMW xDrive optimise la motricité, l’agilité et la stabilité directionnelle du BMW X5 et répartit le couple entre les roues avant et arrière avec une efficacité encore accrue.

Le nouveau système xDrive offre également une configuration qui favorise les roues arrière pour les situations où le conducteur adopte un style particulièrement dynamique au volant.

Le différentiel autobloquant M Sport à commande électronique sur l’essieu arrière (disponible avec la finition M Sport ou le Pack xOffroad) renforce encore le caractère sportif de la voiture. En limitant l’égalisation des vitesses de rotation des roues intérieures et extérieures dans les virages, il optimise le transfert de la puissance à la route sur des surfaces présentant différents niveaux d’adhérence.

De nouveaux systèmes de châssis pour améliorer les performances en conduite tout-terrain, la sportivité et le confort.

De nombreux systèmes de châssis contribuent à optimiser les performances en conduite tout-terrain, la sportivité et le confort du nouveau BMW X5. Le SAV est livré de série avec la fonction Dynamic Damper Control. La Suspension M Sport Professional avec stabilisation active du roulis et la Direction ActiveDrive à 4 roues directrices (équipé pour la première fois sur un modèle BMW X) confèrent à la voiture une agilité et une dynamique de conduite hors pair. La suspension pneumatique sur les deux essieux s’adresse à tous ceux qui recherchent un meilleur confort de conduite et permet également de régler la hauteur du véhicule de jusqu’à 80 mm par une simple pression sur un bouton ou à l’aide de la BMW Display Key. Les clients peuvent en outre commander le Pack xOffroad, autre nouveauté sur la gamme BMW X. Un bouton dédié donne ici au conducteur le choix entre quatre modes de conduite, lui permettant de sélectionner les réglages idéaux pour la garde au sol, le système xDrive, le degré de réactivité de l’accélérateur, la commande de la transmission et les corrections du système DSC en vue d’un trajet sur sable, rochers, graviers ou neige.

Un pas de plus vers l’automatisation de la conduite.

L’éventail des aides à la conduite disponibles pour le nouveau BMW X5 est plus large que jamais. Parmi elles figurent le régulateur de vitesse actif doté de la fonction Stop & Go, l’assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, l’avertisseur de changement et de sortie de voie, l’assistant de changement de voie, l’assistant de maintien de voie avec protection anticollision latérale et assistant d’évitement, l’alerte de circulation transversale, l’alerte de non-respect de la priorité et l’alerte de conduite à contresens. L’assistant de stationnement prend désormais en charge les tâches d’accélération et de freinage ainsi que la direction.

L’assistance au recul fournit une autre illustration des progrès permanents accomplis par BMW en matière de conduite automatisée. Ce système prend le relais pour manœuvrer automatiquement le véhicule en marche arrière sur une portion de voie récemment empruntée en marche avant, facilitant considérablement le recul sur une distance pouvant aller jusqu’à 80 m.

Nouveau système d’affichage et de commande BMW Live Cockpit Navigation Pro de série.

Le nouveau concept d’affichage et de commande du système d’exploitation 7.0 de BMW, qui fait ses débuts sur la nouvelle génération du BMW X5, s’attache à optimiser le niveau d’attention du conducteur. Grâce à sa présentation et sa structuration claires, ainsi qu’aux affichages adaptables et personnalisés, il permet de donner au conducteur la bonne information au bon moment. Son application standard, qui est à la base du système BMW Live Cockpit Navigation Pro, se compose d’un combiné d’instruments et d’un écran de commande (tous deux de 12,3 pouces). Cet affichage entièrement numérique bénéficie d’un design clair et homogène. L’interaction multimodale permet au conducteur d’utiliser, selon ses préférences, les boutons du volant, le Controller iDrive, l’écran tactile, la commande vocale ou la commande gestuelle BMW. La toute dernière génération de système d’Affichage Tête-Haute (HUD) de BMW offre une plus grande surface de projection (mesurant désormais 7 × 3,5 pouces), ainsi qu’un nouveau contenu d’affichage et des graphismes optimisés.