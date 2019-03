Après le crash d’Ethiopian Airlines, la RAM suspend ses vols sur B 737-800 MAX

TelQuel apprend de source proche du dossier qu’après le crash du vol Ethiopian Airlines Addis-Nairobi le 10 mars, la RAM a pris la décision de suspendre ses vols commerciaux effectués avec le Boeing 737-800 MAX, et d’envoyer en maintenance l’appareil qu’elle exploite depuis le 1er janvier sur des destinations comme Paris, Londres et Barcelone.

Selon nos informations, le deuxième Boeing de la série a été réceptionné mi-février et est actuellement en “phase d’autorisation”. Il n’est donc pas encore exploité commercialement.

La livraison des deux autres appareils était prévue “dans les prochains mois”. Leur suspension n’est pas d’actualité, et notre source nous affirme qu’en “attendant les résultats de l’enquête, Boeing demeure une partenaire important. Mais que la sécurité des passagers est l’objectif principal de la compagnie”.

Ethiopian Airlines a elle aussi annoncé l’immobilisation de toute sa flotte de Boeing 737 MAX à compter du 10 mars, et jusqu’à nouvel ordre.

Accident Bulletin no. 5 Issued on March 11, 2019 at 07:08 AM Local Time pic.twitter.com/rwxa51Fgij

— Ethiopian Airlines (@flyethiopian) March 11, 2019