Crash d'un vol Ethiopian Airlines pour Nairobi avec 157 personnes à bord

Le Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait un vol régulier à destination de Nairobi (Kenya) avec 149 passagers et 8 membres d’équipage à bord s’est écrasés 06 minutes après son décollage de l’aéroport d’Addis-Abeba près de Bishoftu à 60 km de la capitale, précise l’agence qui cite le bureau du Premier ministre.

“L’appareil avait décollé à 8H38 (06H38 GMT) de l’aéroport international Bole d’Addis Abeba et « perdu le contact » six minutes plus tard”, selon un communiqué de la compagnie.

Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours, Selon la même source.

Avant un premier bilan officiel, la primature éthiopienne a d’ores et déjà présenté ses condoléances à “ceux qui ont perdu leur proches” sur le vol.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

