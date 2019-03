L'Académie régionale de formation et d'éducation de Casablanca et CASIO

L’Académie régionale de formation et d’éducation de Casablanca organise, une journée pédagogique durant laquelle seront annoncés les premiers résultats de son programme d’essai scolaire soutenu par CASIO Middle East.

Le but d’un tel programme est d’accompagner le ministère dans ses réformes éducatives, notamment dans le domaine de l’enseignement des mathématiques. Le programme consiste à introduire des technologies et des outils encore plus modernes qui contribueront au renforcement de l’enseignement des mathématiques au Maroc.

Pour rappel, ce projet avait été lancé le 28 septembre 2018 ; il est le fruit d’un partenariat entre l’Académie régionale et CASIO Middle East. Il a été déployé en une première phase qui a eu lieu au collège Allal Ibnou Abdellah, direction régionale de Moulay Rachid, puis au lycée « Ibnou Khaledoune relevant de la direction régionale de Mohammedia. Notons que ce programme sera diffusé ultérieurement au sein des autres établissements d’enseignement dans le Royaume. Il permettra d’aboutir à une planification stratégique importante pour le développement du niveau d’enseignement des mathématiques à travers tout le Maroc.

« Nous sommes parvenus à obtenir nos premiers résultats grâce au programme d’expérimentation mené par l’académie Casablanca-Settat et CASIO Middle East et Afrique. Ce dernier nous a permis d’obtenir des résultats positifs à la fois pour les éducateurs et pour les élèves. Nous poursuivrons notre programme dans le but de continuer à contribuer de manière efficace et efficiente à l’enseignement des mathématiques », a expliqué Abdelmoumen Talib, directeur de l’Académie régionale.

De son côté, Koji Naka, directeur général de CASIO Middle East, a déclaré que : « le soutien de CASIO Middle East pour ce programme prévu par l’académie régionale, est enfin devenu réalité grâce à l’engagement et aux efforts soutenus des responsables de l’académie. M. Abdelmoumen Talib a d’ailleurs fourni d’immenses efforts afin que ce projet puisse se traduire concrètement dans la réalité, en apportant de la valeur à la jeunesse marocaine et aux éducateurs présents à travers tout le Maroc ».