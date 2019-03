Fès, une réhabilitation impériale

Fès. Son premier coup de pioche, donné par Idriss 1er, date de la fin du VIIIe siècle. Elle connaît plusieurs vies ensuite, sous différentes dynasties, dont les Almoravides, les Mérinides, les Saadiens, les Alaouites. Fès la spirituelle est capitale du Maroc à plusieurs reprises. Elle est chérie et vénérée.

Seulement, son passé récent est pris en otage. Une ville que l’amour et l’attention désertent depuis de grosses décennies. Elle a besoin d’être retoquée. La reine du Maghreb souffre et laisse couler des larmes au vu et au su. Mais son chagrin est comme étouffé par des procrastinateurs, comme récupéré par des conquérants à la marche boiteuse.

Les Fassis qui la quittent définitivement cassent leur rétroviseur, ceux qui y restent sont écœurés de cet abandon et se laissent vivre en attendant des jours meilleurs. Entre des projets entamés et capitulés, des promesses aux lendemains incertains, des actes privés sans accompagnement, Fès et sa sublime médina millénaire sont dans l’expectative. L’inertie se joue des ambitions, le chaos se trouve des alliés.

La lamentation est de taille face aux nombreux plans de...