Fatima Ifriki: “Les réformes ne seront jamais impulsées par ceux qui jettent des fleurs”

Smyet bak ?

Mohamed.

Smyet mok ?

Messaouda.

Nimirou d’la carte ?

A298558

Cela fait près d’une décennie qu’on ne vous a plus revue à la télévision. Etes-vous devenue radioactive ?

Après plus de vingt ans de loyaux services au sein d’une structure télévisuelle, la logique voudrait qu’elle profite de votre expérience, mais ce n’est pas le cas à la SNRT. Peut-être que le contexte politique, le changement de statut de la télévision nationale en société anonyme, son ouverture sur les boîtes de production externes ont motivé le choix de la direction. Je n’étais d’ailleurs pas la seule visée, l’ensemble des producteurs internes ont été mis au placard.

Comment cette mise au placard s’est-elle traduite ?

“Depuis 2010, je n’ai pas fait de télé. On était payés à ne rien faire. Ce n’était pas un problème en soi pour la direction…” Fatima Ifriki

En 2006, après mon retour d’un congé maternité, j’ai constaté un certain désintérêt pour l’émission que je présentais à l’époque, “Massae Al Fan”. J’ai gardé le cap et proposé, trois ans plus tard, un nouveau concept d’émission culturelle, “Itab”,...