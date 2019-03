La Commission européenne plaide pour un "soutien renforcé" au Maroc

La Commission européenne a diffusé le 6 mars un rapport sur “la mise en oeuvre de l’agenda européen sur la migration” dans lequel elle fait état de son partenariat avec le Maroc, et notamment sur les fonds promis au royaume en 2018 pour l’appuis à sa politique migratoire.

“L’Union européenne a posé les bases d’une collaboration étroite avec le Maroc. Fin 2018, l’UE a approuvé un support de 140 millions d’euros pour la gestion des frontières. (…) Les premiers paiements ont été faits, et des appels d’offre pour l’achat d’équipements clés ont été lancés”, indique le document de la Commission européenne.

En outre, la Commission “salue” l’effort du royaume “à renforcer le contrôle de ses frontières et à prévenir un large nombre de départs”. Le commissaire européen pour la Migration, Dimitris Avramopoulos, réitère dans un tweet : “Je voudrais féliciter le Maroc pour ses actions et l’assurer de notre soutien. Nous sommes impatients de développer un partenariat plus étroit, plus profond et plus ambitieux avec le Maroc”.

I would like to commend Morocco for its actions and assure it of our support. We look forward to developing a closer, deeper and more ambitious partnership with Morocco. #MigrationEU 🇪🇺 🇲🇦 pic.twitter.com/F5Yce5RykH

— DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) March 6, 2019