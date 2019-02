Le déficit commercial s'est creusé de 11,5 milliards de dirhams en 2018

Le déficit de la balance commerciale s’est creusé de 10,9% en 2018. Selon le rapport annuel de l’Office des changes, les importations (+40MMDH) ont augmenté plus vite que les exportations (+29MMDH) au cours du dernier exercice. Le déficit commercial enregistre une hausse de 11,5MMDH, passant de 105MMDH en 2017 à 116MMDH en 2018. Le taux de couverture s’est établi à 77,7% au lieu de 78,2% un an plus tôt.

L’accroissement des importations (+8,3%) s’explique d’abord par la hausse des importations de biens (+36MMDH), qui concernent surtout les produits énergétiques (+12,7%). Ainsi, la facture énergétique atteint 82MMDH en 2018, contre 70MDH l’année précédente, soit une augmentation de 18,3%. Si la quantité des achats de produits énergétiques a globalement baissé, la hausse des prix sur le gas-oil et le fuel-oil (+28,3%) a majoré la facture énergétique.

S’agissant des exportations, leur accroissement de 22MMDH, soit 7,6%, est principalement imputables aux ventes de phosphates (+7,5MMDH) et d’automobiles (+6,3MMDH). Ainsi, les exportations de phosphate et dérivés atteignent 52MMDH en 2018 contre 44MMDH l’année précédente, soit une hausse de 17%. Même tendance pour les ventes d’automobiles, qui atteignent 65MMDH cette année contre 59MMDH en 2017, soit une hausse de 10,7%.