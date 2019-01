Retour en Beauté sur l’évènement #NtiZwina avec Dove X Allal Bennani

Il est vrai que se faire jolie, se maquiller, mettre un vêtement neuf, étonner, c’est quelque chose de particulièrement agréable. Au Maroc, les femmes investissent – et s’investissent – toujours davantage pour améliorer leur image et devenir encore plus belles.

Pourtant, et bien que la vie ne soit pas un concours de beauté, beaucoup de marocaines se sentent de plus en plus jugées sur leur apparence. Un grand nombre d’entre elles s’attelle par exemple à dupliquer des modèles et des standards de beauté impossibles à atteindre ; ce qui ne manque pas de fragiliser leur estime de soi.

A l’échelle mondiale, seulement 4% des femmes se trouvent belles* et leur anxiété vis-à-vis de leur beauté commence des le plus jeune âge.

Et c’est pour cela que Dove a lancé partout dans le monde la Real Beauty Campaign avec pour mission d’aider toutes les femmes à jouir d’une relation positive avec leur apparence, à améliorer leur estime de soi et à réaliser leur plein potentiel.

La vraie beauté est à la portée de toutes. Dove invite les femmes du monde entier à révéler leur propre potentiel beauté grâce à des produits de soin experts.

Ceci est notre crédo depuis 60 ans et nous continuons notre engagement à faire en sorte que :

1) Nos messages présentent de vraies femmes, pas des mannequins. Les mannequins incarnent une vision étroite de ce qu’est la beauté. Dove estime que la beauté est à la portée de toutes, tous âges, morphologies, origines ethniques, couleurs de cheveux, types ou styles confondus.

2) Nous représentons les femmes comme elles sont. Nous ne publions pas d’images de beauté « zéro défaut.

3) Nous aidons les filles à renforcer la confiance qu’elles ont en leur corps et leur estime de soi. 8 jeunes filles sur 10 dans le monde s’interdisent de participer à certaines activités en raison d’un complexe. La mission de Dove consiste à aider la prochaine génération de femmes à cultiver une relation positive avec leur corps, à gagner en confiance et à se réaliser pleinement. En 10 ans, le Projet Dove pour l’Estime de Soi a aidé plus de 20 millions de jeunes filles à gagner en confiance et renforcer leur estime de soi. C’est le plus grand projet de ce type. Nous développons, avec des experts en image corporelle et des universités, des outils validés par la science et l’expérience.