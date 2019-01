Casablanca : Cafouillages et ajustements après l'inauguration de la 2e ligne de tramway

Moins de 24 heures après la mise en service de la deuxième ligne du tramway de Casablanca, inaugurée le 23 janvier par le roi Mohammed VI, des cafouillages ont été signalés par ses usagers. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voyageurs se sont plaints dès les premières heures ce jeudi du désordre suscité au niveau des stations de correspondance d’Anoual et d’Abdelmoumen et du « manque de communication » autour des changements opérés sur le trajet de la première ligne. Les usagers se sont notamment plaints de la suppression de la ligne directe entre Ain Diab et Sidi Moumen.

« J’ai pris ce matin le tramway comme d’habitude pour descendre à la station de la Résistance. J’ai été surpris de savoir qu’il fallait désormais descendre à la nouvelle station de correspondance Anoual. Une fois là-bas, je croyais qu’on allait prendre un autre tramway depuis la même station. On m’a dit qu’il fallait plutôt marcher jusqu’à la station de correspondance d’Abdelmoumen, qui se trouve à douze ou quatorze minutes en moyenne à pieds », déplore un voyageur, interrogé par TelQuel Arabi.

« La correspondance devrait se faire dans la même station. Et les personnes chargées ou accompagnées de leurs enfants, comment sont-elles censé faire? Ce n’est pas pratique », regrette-t-il.

Plusieurs photos, montrant les stations de correspondance dépassées par l’affluence des passagers, ont été partagées sur Facebook et Twitter.

Premier jour de la 2ème ligne du tramway! Publiée par Mehdi Hlousse sur Mercredi 23 janvier 2019

« Gros cafouillage de Casa Tramway aujourd’hui. Personne n’a prévenu les passagers qu’il n’y aura plus de ligne directe Sidi Moumen-Ain Diab. 0 communication. Walou. Résultat : sit-ins des passagers », dénonce un internaute sur Twitter.

Gros cafouillage de @CasaTramway aujourd'hui. Personne n'a prévenu les passagers qu'il n'y aura plus de ligne directe Sidi Moumen-Ain Diab. 0 communication. Walou. Résultat : sit-ins des passagers. — Omar H. (@Omar_H_) January 24, 2019

Donc @Casa_Tramway a changé les trajets de la ligne 1 sans prendre la peine d'informer les utilisateurs & en plus leur site web https://t.co/JAldVFFJLy est down. Hchouma !@Omar_H_ — Mouâd ムアーッド (@medmouad) January 24, 2019

Apparemment gros cafouillage dans le tramway à Casa. La ligne Ain Diab ira directement vers Bernoussi. Les voyageurs vers SidiMoumen n'étaient pas au courant. — b_m (@B_Maroc) January 24, 2019

Le délai de correspondance prolongé

L’une des raisons de la grogne des voyageurs concerne la durée de validité du billet du tramway (15 minutes), jugée insuffisante. Pour y remédier, Casa Tramway a annoncé le 25 janvier la prolongation du délai en question. Il passera ainsi à 30 minutes. L’objectif selon la SDL est de « faciliter les accès aux stations de correspondance ».