"Capharnaüm", un film choc entre docu et mélo

Capharnaüm : village de pêcheurs de l’ancienne province de Galilée, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade, dans l’actuel Israël. Cité seize fois dans les évangiles. Désigne un lieu de grande pagaille, renfermant beaucoup d’objets entassés pêle-mêle, un endroit de grand désordre…” Dixit Wikipédia.

Enfance volée

Zain est un jeune garçon d’à peu près douze ans — ses parents ont oublié de le déclarer en temps et en heure. Aîné d’une fratrie trop nombreuse. Habitat précaire. Il travaille durement pour ramener sa part. Ses jeunes frères et sœurs aussi. Zain a une tendresse particulière pour Sahar. Il s’inquiète vivement pour elle lorsqu’il se rend compte qu’elle a ses premières règles. Il sait la cupidité de ses parents. Ces derniers vont « vendre » la fillette à Asaad, un jeune commerçant voisin, qui se trouve être à la fois leur proprio et l’employeur de leurs enfants. Et ce, malgré les protestations les plus désespérées de Zain. Dégoûté, celui-ci fugue. Errance dans les bas-fonds de Beyrouth. Caméra à l’épaule, Nadine Labaki nous entraîne — nous traîne de force parfois — dans les rues des quartiers pauvres, très pauvres de.