Bilan d’étape des projets immobiliers d’EAGLE HILLS

Le spécialiste de l’hôtellerie de luxe, qui a érigé ses mythiques « Résidences Fairmont » dans plusieurs grandes villes de la planète, parmi lesquelles Vancouver, La Mecque, Chengdu, Istanbul ou encore Abou Dhabi, est devenu en quelques années une référence en matière de lieux de vie d’exception. Situé au sein de La Marina Morocco, dont les installations de pointe au sein d’un environnement éblouissant sont en train de transformer le paysage commercial, touristique et résidentiel de Rabat-Salé, ce complexe hôtelier 5 étoiles contribuera à développer la capacité hôtelière de la région.

Sur 44 000 m², le Fairmont La Marina Rabat-Salé proposera 186 chambres et suites ainsi que 88 résidences de luxe : un concept unique en Afrique. S’imposant tels des vaisseaux de lumière, les « Résidences Fairmont La Marina Rabat-Salé » proposeront à de rares privilégiés de vivre l’expérience Fairmont à domicile. Avec une, deux ou trois chambres, les premières résidences brandées urbaines du continent offriront tout le confort d’une maison avec le service d’exception Fairmont.

Les futurs résidents auront accès à des services et commodités qui font toute la réputation de la marque depuis sa création à San Francisco en 1907 : un spa, un sky bar, une piscine sur le toit, des salles de sport, des espaces de conférence ainsi qu’un environnement immédiat riche en loisirs haut de gamme, espaces de culture et de divertissement, enseignes de restauration internationales et sites historiques de grande valeur. La propriété permettra en outre aux propriétaires d’accéder à plusieurs avantages exclusifs, comme le Fairmont President’s Club, une reconnaissance VIP et des tarifs spéciaux dans un portfolio global de plus de 120 Fairmont, Raffles et Swissôtel hôtels et resorts.

« RABAT SQUARE »

Rabat Square incarne la nouvelle génération de l’immobilier haut de gamme au Maroc. Ce projet résidentiel polyvalent propose une offre diversifiée d’appartements, des boutiques-hôtels et des espaces verts, tous organisés autour d’une grande place : « La Plaza ». En plein cœur de Dar Essalam, l’ensemble bénéficie d’un emplacement exceptionnel, entre les quartiers Souissi, Ambassadeurs, Hay Riad et Bir Kacem ainsi que les quartiers chics de Rabat.

Redéfinissant les standards du luxe, avec des services et des aménagements uniques destinés à embellir le quotidien, Rabat Square s’inspire des dernières tendances urbaines internationales : il mêle harmonieusement boutiques haut de gamme, appartements résidentiels et hôtellerie de luxe. Entre un design contemporain, des finitions luxueuses et une architecture unique parfaitement intégrées à leur environnement, les résidences Rabat Square offrent un cadre de vie paisible et agréable, propice au bonheur en famille.

La première phase One Rabat Square et Via Rabat Square, lancée en 2017, est en cours de construction. Une seconde phase sera lancée prochainement. La partie Retail du projet occupera une surface de 6 000 m² avec une première phase qui sera pré-commercialisée fin janvier 2019 : elle sera dédiée à la restauration et aux services.