Aiguebelle célèbre ses 150 ans 

En plein renouveau, la première marque de chocolat au Maroc lance sa « Vision 2021 » avec un investissement de 300 MDH. Aiguebelle, marque historique de la Compagnie Chérifienne de Chocolaterie, membre du Groupe Omnipar, a procédé ce jour à la célébration officielle du 150e anniversaire de sa création. Née en 1868 sous l’impulsion des moines de l’abbaye d’Aiguebelle, qui s’installeront au Maroc en 1941, la première et la plus ancienne marque de chocolat du Royaume annonce à cette occasion un investissement de 300 MDH.

Cette somme, qui entre dans le cadre de la « Vision 2021 » d’Aiguebelle, permettra à l’entreprise de poursuivre sa modernisation et de construire, à partir de 2019, une nouvelle usine à Bouskoura avec une centaine d’emplois nouveaux à la clé.

Au total, Aiguebelle, qui compte plus de 500 collaborateurs au Maroc, aura investi 600 MDH sur la période 2010-2021.

Forte d’un savoir-faire qui puise dans un siècle et demi de fabrication du chocolat, Aiguebelle perpétue depuis quinze décennies la tradition de qualité qui fait la renommée de ses créations. L’exigence dans le choix de ses matières premières, l’excellence de ses maîtres-chocolatiers et un travail permanent de recherche et développement ont ainsi permis à la marque de conforter sa position de leader du chocolat sur le marché BtoB et d’acteur majeur sur le marché BtoC.

En 2017, Aiguebelle a réalisé un chiffre d’affaires de 252 MDH, en progression de +43 % sur les quatre dernières années.

Parce qu’elle accorde une grande importance à l’innovation, l’entreprise est dotée d’une entité R&D qui permet à la marque de se réinventer constamment. Que ce soit pour le design évolutif de ses produits existants ou à venir, Aiguebelle a su s’adapter aux évolutions du marché et aux attentes de ses clients. Son laboratoire de contrôle physicochimique lui permet d’accompagner tous les développements des produits et des innovations avec des analyses et des contrôles réguliers.

Véritable fierté pour tous les Marocains, Aiguebelle a fait aussi le choix de consolider son rôle de marque citoyenne. Soucieuse de transmettre son expertise au plus grand nombre et de structurer la filière pâtisserie, l’entreprise va lancer la « Aiguebelle Academy » : une initiative qui vise à offrir à ses clients BtoB aux chefs pâtissiers et aux futurs professionnels toute l’étendue des savoir-faire uniques de la société dans le domaine du chocolat.

Cet engagement marque une étape supplémentaire dans le travail mené par Aiguebelle en faveur de la transmission auprès des nouvelles générations. En partenariat avec l’OFPPT depuis 2005 et jusqu’à 2013, le concours de chocolaterie Aiguebelle a permis à des milliers de jeunes, issus d’écoles et d’instituts privés et publics de formation dans les métiers de la restauration, d’être encouragés dans leur quête d’excellence.