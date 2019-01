La Royal Air Maroc poursuit le renforcement de sa flotte

Ce n’est un secret pour personne : la Royal Air Maroc (RAM) nourrit de grandes ambitions, annoncée début 2018, voulant doubler sa flotte et ainsi devenir le premier transporteur africain à l’horizon 2020. Ce samedi 22 décembre, l’aéroflotte de la compagnie marocaine s’est retrouvé renforcé après que le constructeur américain Boeing a annoncé, dans un communiqué, avoir livré son premier 737 MAX.

Look to the skies to see another first! Following on the tail of @RAM_Maroc's first 787-9 #Dreamliner delivered earlier this month, today we are proud to deliver Royal Air Maroc's first #737MAX.

RELEASE: https://t.co/enSBqc1Pqn pic.twitter.com/qqugm4CBzt

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) December 22, 2018