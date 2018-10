Droit de réponse à l’article : « Le spécialiste français du renseignement Cofrexport s’installe au Maroc »

Dans un courrier parvenu à la rédaction de TelQuel le 30 octobre, la présidente de la holding Risk&Co réagit à l’article « Le spécialiste français du renseignement Cofrexport s’installe au Maroc » publié sur Telquel.ma. Il s’agit pour Nathalie Félines de faire la distinction entre la filiale de Risk&Co – Cofrexport – et une entreprise marocaine – Cofrexport Maroc, créée par Bruno Delamotte lorsque celui-ci était encore président de Cofrexport (France).

Voici le droit de réponse de Cofrexport dans son intégralité :

« La société Compagnie Française d’Exportation (Cofrexport) a pris connaissance de l’article intitulé « Le spécialiste français du renseignement Cofrexport s’installe au Maroc », publié dans le magazine TelQuel n°830 daté du 26 octobre – 1er novembre 2018* et sur le site internet www.telquel.ma .

Cet article comporte des informations inexactes, que Cofrexport souhaite rectifier afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du public.

La société constituée sous la dénomination « Cofrexport Maroc » est étrangère à la société Cofrexport et au groupe Risk &Co auquel cette dernière appartient.

M. Bruno Delamotte, le principal actionnaire fondateur et le président du conseil d’administration de Cofrexport Maroc, n’a pas informé Cofrexport et le groupe Risk & Co de la création de cette société.

La marque Cofrexport est la seule propriété de Cofrexport, la société dénommée « Cofrexport Maroc » l’utilisant abusivement. La société Cofrexport n’opère pas au Maroc. Le mandat de président de Cofrexport de M. Bruno Delamotte a cessé le 1er octobre 2018. M. Bruno Delamotte n’exerce plus aucune fonction au sein de Cofrexport ou au sein du groupe Risk&Co. »

*NDLR : L’article en question n’a pas été publié dans le magazine TelQuel, mais uniquement sur Telquel.ma.