Le spécialiste français du renseignement Cofrexport s’installe au Maroc

Le spécialiste français de l’équipement dans le domaine du renseignement, Cofrexport, s’est installé au Maroc. C’est ce que révèle une annonce légale publiée par l’entreprise qui annonce qu’une société anonyme (SA) nommée Cofrexport Maroc a été créée le 20 juillet dernier. Ladite société, dont le siège est installé à Casablanca, a été enregistrée au Centre régional d’investissement le 19 septembre. Composé de cinq membres, le conseil d’administration de Cofrexport Maroc est présidé par Bruno Delamotte, président de l’entreprise Cofrexport.

Cofrexport est une société du groupe Risk & Co, spécialisé dans l’intelligence stratégique et l’ingénierie de sûreté-sécurité, elle-même filiale du groupe Latour Capital, fondé par l’homme d’affaires Cédric Bannel qui est également à l’origine du site Caradisiac.com.

Sur son site, Cofrexport se présente comme un « expert de la sécurité d’Etat » proposant des « solutions d’avant-garde pour permettre aux Services des Etats de lutter efficacement contre [des] organisations terroristes ou criminelles ». Parmi les produits proposés par l’entreprise on retrouve notamment des « micros avec écoute par réseaux GSM », des « intercepteurs de téléphonie mobile, fixe et internet », mais aussi des « intercepteurs WiFi ». La société conçoit également des systèmes de localisation de véhicules et de personnes ainsi que des « systèmes de poursuite ».

Dans un entretien accordé au média La Lettre Diplomatique en 2013, Phillipe Réaud, ancien ingénieur d’affaires chez Cofrexport affirmait que les produits proposés par l’entreprise répondaient « à des menaces qui évoluent rapidement comme le terrorisme, la grande criminalité, les tensions entre les communautés, l’atteinte à la sécurité des dirigeants ». Il indiquait également que l’entreprise avait observé « une hausse de la demande en provenance des pays émergents, comme en Afrique ou en Asie du Sud-Est ».

L’entreprise est restée injoignable malgré nos multiples sollicitations.