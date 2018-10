Salaheddine Mezouar intègre le CA de Dolidol

Dolidol, filiale du groupe Palmeraie, annonce le 25 octobre qu’elle accueille dans son conseil d’administration Salaheddine Mezouar. Le président de la CGEM « accompagnera ce fleuron industriel national dans la concrétisation de son ambition panafricaine, » explique un communiqué du groupe qui s’est récemment implanté en Afrique de l’Ouest.

Ancien ministre de l’Economie puis des Affaires étrangères, Salaheddine Mezouar n’était plus entrepreneur à quelques mois de son élection à la tête du patronat. Afin d’être éligible à la présidence de la confédération patronale, il devait pourtant être administrateur d’une entreprise. Fin 2017, un « ami intime », Khalid Benjelloun l’avait accueilli comme gérant dans son entreprise CTC Maroc.

La société, spécialisée dans la distribution et la commercialisation de matières premières pour les industries du textile, de la plasturgie, et de la peinture emploie une trentaine d’employés et a réalisé un chiffre d’affaires de 279 millions de DH en 2017.

Salaheddine Mezouar change d’échelle en intégrant le conseil de Dolidol qui produit et vend de la mousse de polyuréthane, des matelas, des salons et des textiles non tissés sous une marque bien connue au Maroc.

D’autant que le même jour, le Groupe Palmeraie annonce également l’entrée dans le capital de Dolidol du fonds d’investissement African Development Partenrs II, géré par le fonds londonien Developpement Patners International. « DPI a acquis une part d’un peu plus de 20 % de Dolidol pour un investissement de quelques 300 millions de Dirhams, auprès de la société et de son actionnaire de référence [Palemeraie, NDLR], » explique un communiqué. Une opération conseillée par West Capital Partners, Dentons, Naciri & Associés Allen & Overy ainsi que Deloitte.

« Ce partenariat avec DPI permettra à Dolidol de renforcer sa position de leader du marché marocain, soutenir le fort potentiel de croissance de ses nombreux segments d’activités et d’élargir son empreinte géographique en Afrique subsaharienne en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest, » poursuit le document.

Dolidol est le cinquième investissement de DPI au Maroc, portant le montant total de ses investissements à environ 230 millions de dollars.