ChoufTV, la chaîne aux 7 millions de vues

Plus de cinq ans après son lancement, Chouftv.ma est le quatrième site le plus populaire au Maroc, devant Facebook, et derrière Google, Youtube et Hespress. Le 17 septembre 2017, ChoufTV publiait sur sa chaîne YouTube une vidéo titrée “Regardez ce qu’a fait Aymen Serhani quelques secondes avant de mettre le feu au public de Nador”. La capsule dure 3 minutes et 34 secondes et montre l’arrivée de la nouvelle superstar du raï entouré d’une demi-douzaine de gardes du corps, dont la principale mission est de repousser du revers de la main les téléphones portables qui se promènent au-dessus du mètre soixante-cinq du chanteur. Rien de plus banal. Douze mois plus tard, la capsule totalise plus de neuf millions de vues et pointe à la tête des vidéos les plus regardées de la chaîne. Plus bas, nous tombons sur ce qui semble être un reportage dans une fête de mariage. “Première : une mariée surprend son époux… Regardez le cadeau qu’elle lui a offert le jour de la fête”. Les trois premières minutes sont plutôt décevantes, gros plans sur la main de la mariée fraîchement ornée de henné, musique chaâbi et invitées aux visages bariolés,.