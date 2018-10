Enième crise de la majorité après la dernière sortie de Benkirane

La dernière sortie médiatique de l’ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane et le vote massif des conseillers de la majorité gouvernementale pour Hakim Benchamach (PAM) aux élections de la deuxième chambre n’ont fait qu’aggraver la divergence entre le PJD et ses alliés, notamment le plus fort d’entre eux : le RNI. Les détails.

Par Jassim Ahdani