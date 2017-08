Des conservateurs recommandent 8 musées à visiter cet été

Quatre conservateurs de musée au Maroc ont sélectionné les établissements et expositions à ne pas manquer pendant vos vacances d'été.

Sélection d'Aziz El Idrissi, directeur du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat :

Musée de la Kasbah de Tanger

"Le Musée de la Kasbah de Tanger est situé dans un magnifique palais du XVIIe siècle, construit sur la citadelle de Tanger. Il présente le patrimoine méditerranéen et synthétise l'art décoratif marocain. À l'intérieur, deux styles de constructions se côtoient: l'architecture néoclassique qui remonte à la fin XVIIe siècle - où Tanger avait commencé à recevoir une influence méditerranéenne -, et l'architecture marocaine avec le stuc. Le beau jardin type arabo-andalou vaut le coup d’œil.

Je recommande particulièrement l'exposition permanente qui retrace l'histoire de la péninsule tingitane depuis la préhistoire jusqu'à nos jours et montre sa diversité, son ouverture et son rôle en tant qu'espace de rencontre et de communication. Il y a également une exposition sur les rites funéraires durant l'antiquité (enterrement dans un sarcophage, incinération, etc.) à ne pas manquer".

Musée de l'histoire et des civilisations de Rabat

"Ce Musée propose un parcours qui retrace l'histoire du Maroc et offre un regard complet sur la séquence chronologique de l'occupation des sols marocains depuis la préhistoire jusqu'au XVIIe siècle. Il abrite l'une des plus majestueuses collections de bronze au monde dans une salle ovale, avec notamment les célèbres bustes en bronze de Juba II et de Caton".

Sélection de Patrick Manac'h, directeur du Musée de la photographie à Marrakech, du Musée de Mouassine et de l'Écomusée berbère de l'Ourika :

Musée Mohammed VI de la civilisation de l'eau à Marrakech

"Le musée de l'eau est un magnifique établissement dont la clarté, les maquettes et le parcours en font un lieu phare du dispositif culturel de Marrakech. Il est une réussite architecturale, didactique, adaptée à de nombreux publics. Le projet de jardin alentour enrichit le site. C'est une réalisation exemplaire née de la volonté du ministère des Habous qui intègre ainsi l'aspect spirituel dans la dynamique sociale. L'eau, ô combien précieuse, doit être expliquée, enseignée, quasi vénérée".

Un musée imaginaire de Marrakech

"Puisque vous me demandez quel est mon musée préféré, je souhaite répondre de manière un peu insolite, de manière amoureuse : c'est un musée imaginaire, qui n'existe pas vraiment et qui est cependant là. Il rassemble tous les espaces connus, devinés, oubliés. Il témoigne de la richesse profonde de la ville. C'est par exemple le magnifique bâtiment de Bank Al Maghrib, joyau de l'architecture moderne, en plein coeur de la ville. C'est aussi le silo à grains construit par les souverains alaouites, à l'extrémité d'un parcours qui va des Tombeaux saadiens, par le Palais Badi. C'est encore la Qubba almoravide, actuellement en restauration, les citernes au pied de la Koutoubia, des fontaines qui malheureusement ont pour nom " fontaines", mais sont sans eau. Mon musée imaginaire, c'est l'amour pour Marrakech, le souhait de faire à chaque saison une nouvelle découverte".

Sélection de Tania Chorfi, responsable des expositions de la Villa des Arts de Casablanca

Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat

"La scénographie du Musée Mohammed VI est superbe et les espaces sont très beaux. Voulu par le roi, ce musée est un symbole fort de l'engagement du Maroc sur la scène artistique contemporaine. Ce musée récent a eu le grand mérite de présenter des expositions prestigieuses de Picasso et Giacometti. L'exposition "Un regard sur l'Afrique", visitable jusqu'au 30 septembre, vaut le détour pour explorer les tendances de l'art africain contemporain à travers des œuvres issues d'une collection privée unique mêlant photographie et peinture et des artistes connus de très grande qualité".

Villa des Arts de Rabat

Jusqu'au 30 octobre, la Villa des Arts de Rabat abrite l'exposition "Le temps d'un silence", fruit d'une résidence d'artistes qui a eu lieu dans l'Atlas au printemps 2016. Venus de Palestine, du Mexique, d’Espagne et de différentes régions du Maroc, les artistes tissent des liens entre les différentes cultures et abordent le thème du silence selon leur propre histoire, sensations et émotions".

Sélection de Salima Ait Mbarek, Conservatrice du Musée Dar Si Saïd de Rabat et du futur Musée des Confluences de Marrakech

Musée Tiskiwin

"Tiskiwin est un petit musée intimiste qui présente une collection archéologique sous des angles originaux de l'histoire et préhistoire de la région. Il évoque plus particulièrement la culture matérielle des populations berbérophones d’origine saharienne. Doté d'une scénographie vintage, son ambiance particulière et son petit jardin luxuriant vous séduiront. Il est issu d'une collection privée de Bert Slint, un collectionneur néerlandais, défenseur passionné de la culture rurale marocaine".

Musée de Bank Al Maghrib de Rabat

"Le musée de Bank Al Maghrib est un trait d'union entre la science et l'art. Il détient une vraie richesse dans les collections exposées, allant d'objets purement scientifiques à une collection de tableaux modernes. La collection de numismatique permet de découvrir les pièces de monnaie des différentes époques, de l’aureus romain au dinar almoravide en passant par le dirham idrisside. C'est un musée très vivant qui évoque l'art sous toutes les coutures".