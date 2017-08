Mort du dernier « sage » de l’Istilqlal, Abdelkrim Ghallab

L’ancien homme politique, journaliste et écrivain s’est éteint à l’âge de 98 ans ce lundi 14 août.

Le dernier membre du Conseil des sages de l’Istiqlal n’est plus. Abdelkrim Ghallab, écrivain et figure politique marocaine, s’est éteint à l’âge de 98 ans ce lundi 14 août. Son décès a été annoncé par le porte-parole du parti de l’Istiqlal, Adil Benhamza, visa une publication Facebook.



Il était le dernier sage de l’Istiqlal encore en vie suite à la mort de Mhamed Boucetta, le 17 février dernier et celle de Boubker Kadiri, en mars 2012. Ce diplômé de l’université Al Qaraouiyine et de l’université du Caire était une figure importante de l’Istiqlal au sein duquel il était toujours actif. En décembre 2016, il avait signé une pétition critiquant la sortie du secrétaire général de l’Istiqlal concernant la Mauritanie. Abdelkrim Ghallab a également été parlementaire et son passage dans l’hémicycle aura été marqué par des échanges tendus avec l’ancien ministre de l’Intérieur, Driss Basri.

Abdelkrim Ghallab était également un homme de lettres dont l’œuvre la plus connue restera Le Passé enterré publié en 1990. Il y aborde la transition du Maroc vers la modernité à travers l’œil de Haj Mohammed Thami, un bourgeois fassi incarnant « la rouille des générations passées » pour reprendre les mots de l’écrivain. Ghallab était un écrivain reconnu pour son style d’écriture en langue arabe. Son livre Lem’allem Ali (Maître Ali en français) a été inclus dans la liste des 100 meilleurs romans de l’histoire par l’union des écrivains arabes. Il avait également œuvré pour la création de l’Union des écrivains du Maroc qu’il a présidée entre 1968 et 1976.

Hormis l’écriture, l’autre passion d’Abdelkrim Ghallab était le journalisme. Il a notamment dirigé le quotidien du parti de l’Istiqlal, Al Alam qu’il a dirigé jusqu’au début des années 2000. Abdelkrim Ghallab était notamment connu pour sa chronique « Ma3a Cha3b » (avec le peuple, ndlr), très populaire dans les années 80-90 et dans laquelle il émettait des critiques sur la classe politique marocaine . Il sera inhumé dans l’après-midi du 14 août