fikrainvest: A J-1 , 300 idées ont été proposées pour booster l'investissement

L'appel à idées #fikrainvest a été lancée le 4 août sur les réseaux sociaux par Othman El Ferdaous, secrétaire d'État à l'Investissement. Dix jours plus tard, 130 personnes ont proposé 300 idées. Clap de fin : ce 14 août, minuit.

Il ne reste plus que quelques heures pour les internautes pour participer à l'appel à idées #fikrainvest lancé par Othman El Ferdaous le 4 août sur les réseaux sociaux. Le secrétaire d'Etat à l'investissement a sollicité la société civile sur LinkedIn, Facebook et Twitter pour qu'ils proposent des idées au sujet du projet de loi sur l'investissement.

A J-1, Othman El Ferdaous annonce sur Twitter avoir recensé "300 idées proposées par 130 participants" sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié vient du réseau professionnel LinkedIn, le reste provient de Twitter puis Facebook. A égalité, les sujets les plus traités sont la législation et la fiscalité (15%), suivi de près par les questions d'entrepreneuriat (12%) et de capital humain (9%). Le reste des sujet sont très divers comme la recherche et développement, le foncier et l'immobilier, les marchés publics ou les délais de paiement.

Les internautes ont jusqu'à ce 14 août, minuit, pour proposer leurs dernières idées avant que les consultations soient clauses. Ces propositions seront ensuite examinées par le ministère de l'Industrie et de l'investissement pour rédiger la nouvelle loi sur l'investissement, alors que la charte actuelle date du 3 octobre 1995.