Bent El Howat insiste: “les femmes adorent être tabassées“

Depuis le 7 août dernier, la chanson de Imane Bent El Howat “Lbnat Kamouniat“ suscite la polémique. Accusée d'encourager la violence conjugale, la chanteuse a réagit au micro de Chouf TV en relativisant le phénomène des violences conjugales.

Dans “Lbnat Kamouniat“ on entend la chanteuse Imane Bent El Howat chanter que "la gifle règle l'humeur" ou encore que “celle qui a goûté au bâton de son amant, jamais elle ne l'oubliera“. Les propos sont forts et suggèrent clairement aux hommes de battre leurs femmes. Dès sa sortie, le 7 août, la chanson a créé la polémique. Pour rappel, l’expression “Kamouni“ vient du cumin que l’on frotte pour en extraire l’odeur. Plus clairement, cela signifie qu’il faut maltraiter pour pouvoir en tirer quelque chose. Choquant.

La chanteuse s'est exprimée sur ses paroles controversées dans le cadre d'une interview accordée à la webtv Chouf TV diffusée le 12 août. Sourire aux lèves, la chanteuse affirme que le Maroc regorge de femmes à la fois “Kamouniat“ et très impatientes, assurant que les anciennes générations savaient endurer les coups en faisant preuve de "patience". Elle tient toutefois à signaler qu'elle "n'encourage pas la violence" mais précise qu'il est "normal" qu'un mari puisse "pousser ou gifler" son épouse par amour, ou par jalousie. Sur Facebook, l'intervention de la chanteuse a été vue plus de 40 000 fois.

