Une grande expo en gestation pour rendre hommage au pionnier Ahmed Cherkaoui

Ahmed Cherkaoui est sans aucun doute le précurseur de l’art moderne au Maroc. En décembre 2017, pour le cinquantenaire de sa mort, le Musée Mohammed VI d’’art moderne et contemporain lui consacre une rétrospective qui promet de raconter toutes les merveilles de ce peintre sans pareille.

Au départ, l’exposition devait être une rétrospective des deux plus grands noms de la peinture marocaine à savoir Gharbaoui et Cherkaoui mais la Fondation Nationale des Musées (FNM) a préféré se consacrer à un hommage à Ahmed Cherkaoui dont on fêtera les 50 ans de disparition en décembre 2017.

Contrairement aux expositions de Giacometti et Picasso qui, elles, avaient été achetées clé en main ou “De Goya à nos jours“ qui sera prêtée par la Banque d’Espagne, l’exposition sera entièrement montée et financée par la FNM à l’instar de l’exposition « Femmes, artistes marocaines de la modernité, 1960-2016 ».

Le nom de l’exposition n’a pas encore été choisi, ni même le nombre d’œuvres qui seront montrées mais plusieurs grands collectionneurs nous ont confié que la FNM avait déjà commencé une collecte auprès d’eux.

“Il est impératif pour le Musée Mohammed VI d’organiser des expositions purement marocaines et notamment des rétrospectives des plus grands artistes que le Maroc ait connu afin que le peuple réalise à quel point son patrimoine regorge de richesses“ nous confie un des plus grands collectionneurs de Cherkaoui au Maroc, ravi de pouvoir contribuer à cette exposition.

Hicham Daoudi, fondateur de la Compagnie Marocaine des Oeuvres et Objets d'Art (CMOOA), nous avoue quant à lui “je ne comprenais pas qu'il n'y ai toujours pas d'expositions de Cherkaoui au MMVI. Je suis soulagé de savoir que nous allons dans le bon sens, c'est une forme de reconnaissance car c'est la place qu'il mérite. J'espère que cette exposition sera faite intelligemment et que ça ne sera pas qu'une succession de toiles accrochées. J'attends une démarche d'explication et de recherche qui raconteront la naissance du signe et de l'abstraction ainsi que le sentiment d'identité très cher à Cherkaoui. Je souhaite plein de réussite à cette exposition et je suis moi-même disposé à me battre pour que ça réussisse“.

Mehdi Qotbi, président de la FNM nous assure que "le Musée Mohammed VI a, depuis sa création et à chaque exposition majeure occidentale, mis à l'honneur la place à la peinture et la création du Maroc. Pour le cinquantenaire de la mort de l'immense Cherkaoui, nous avons eu envie de lui rendre hommage, à lui, l'un des fondateurs de la peinture marocaine“.

Ahmed Cherkaoui (1934-1967)

Ahmed Cherkaoui, est né dans la plaine de la Chaouia, il est descendant d’une grande famille de mystiques du côté de son père : la confrérie soufie de l’Cherkaoua. Du côté de sa mère, il est amazigh de la tribu Zayanes du Moyen Atlas. D’où les fortes références à la fois mystiques et amazighs très présentes dans ses toiles.

L’art amazigh et les symboles talismaniques font partie intégrante de son œuvre ; et ses références, de Roger Bissière à Paul Klee, en passant par le surréalisme, sont subtiles néanmoins manifestes. Son support de prédilection est la toile de jute sur laquelle il laisse symboles noirs rayés, fabriqués dans une structure ovale et fixés à intervalles avec des couleurs vives s’exprimer au gré de ses humeurs. Cherkaoui est fasciné par les signes depuis toujours, très curieux du sens des tatouages de sa mère.

Sa peinture, à la fois ancrée dans la tradition et ouverte à la modernité, reste assurément un des piliers de l’histoire de l’art au Maroc. Ses techniques innovantes et la nature esthétique, abstraite et magnétisante de son travail expriment son intérêt pour la calligraphie et s’inscrivent comme un pan incontournable de la scène artistique marocaine.

Durant les années 1960, son œuvre dépeint diverses formes. Il explore et développe un style moderne personnel, s’exprimant dans des collages de jute brut. Il est passé par la suite par une phase qu’il appelle le « tachisme » ou l’informe, où il souligna la valeur de la couleur. Car bien que les couleurs sombres dominaient ses tableaux avant 1965, elles devinrent par la suite plus légères, presque brillantes, avec une plus grande prise de conscience de l’utilisation de l’espace et des matériaux supplémentaires tels que la fibre, la gouache ou l’aquarelle.