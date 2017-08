Les engagements chiffrés de Mohamed Hassad pour la prochaine rentrée

Le ministre de l’Enseignement intervenait ce lundi 7 août au parlement pour faire le point sur les mesures qu’il compte appliquer à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Le ministre de l’Éducation nationale a livré le 7 août un exposé devant la commission de l’éducation à la Chambre des représentants. Mohamed Hassad a notamment présenté les nouveaux dispositifs qu’il souhaite mettre en place à partir de la prochaine rentrée scolaire dont la date a été fixée au 7 septembre prochain.

Mohamed Hassad a confirmé sa volonté d’embaucher 24.000 enseignants en vue de la prochaine rentrée scolaire alors que 11.000 nouveaux enseignants ont déjà été recrutés pour pallier le manque d'effectif.

Concernant le problème de l’encombrement des classes, le ministre a réitéré sa volonté de réduire le nombre maximum d’élèves par salle à 30 pour la première année du primaire. En ce qui concerne les autres niveaux, le nombre maximal d’élèves a été fixé à 40. Toujours pour lutter contre l'encombrement, Mohamed Hassad a annoncé l’ouverture de 55 nouveaux établissements, 26 en milieu rural, ainsi que de 10 internats.

Par ailleurs, certains établissements déjà construits seront agrandis. Une opération qui permettra d'obtenir "dans les plus brefs délais", 1.948 salles de classe supplémentaires. Pour cette rentrée, le ministre de l’Éducation espère aussi remettre à niveau 13.543 écoles et améliorer la vie dans les salles de classe, en changeant notamment le mobilier. 350.000 tables, 146.500 tableaux et 146 500 bureaux d’enseignants seront changés.

Si la langue française fait son entrée dès la première année de l’enseignement primaire, elle sera enseignée "de manière orale", selon la feuille de route de Mohamed Hassad. L’enseignement de la langue française sera renforcé à partir de la cinquième année de scolarisation, promet le ministre sans donner plus de précision.

Mohamed Hassad entend également améliorer les capacités de lecture de la langue arabe au cours des trois premières années de collège, et faire évoluer la manière d’enseigner le français. Les matières scientifiques ainsi progressivement enseignées dans la langue de Molière. De même, les filières internationales du baccalauréat, seront ouvertes à tous les lycées.

Des avantages pour les universitaires

Devant les élus, le ministre de l’Éducation a également évoqué le cycle supérieur. Il a notamment annoncé que les inscriptions à l’université et dans les cités universitaires auraient lieu entre le 1er et le 9 septembre.

Le ministre a également indiqué que trois nouveaux établissements supérieurs ouvriront leurs portes dès la prochaine rentrée scolaire. Il s’agit de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Tétouan, et des Écoles supérieures de technologie (EST) de Kénitra et de Sidi Bennour.

Quatre nouvelles cités universitaires seront opérationnelles à Nador, Safi, Agadir et Meknès, pour une capacité d’accueil supplémentaire de 6.140 lits. Quatre restaurants universitaires ouvriront à El Jadida, Settat, Safi et Nador. Mohamed Hassad annonce un objectif de 4.000 repas quotidiens pour chaque établissement. Par ailleurs, 15 centres médicaux ouvriront leurs portes et trois seront réhabilités.

Mohamed Hassad s’est également engagé à faciliter le transport des étudiants. Tout d’abord au niveau national en leur permettant d’avoir des cartes préférentielles. Puis au niveau international en offrant, pour "certains d’entre eux", des billets d’avion, a-t-il annoncé, sans donner plus de précision.

Le ministre ambitionne aussi d'élargir la couverture médicale pour les étudiants, de remettre à niveau les espaces de vie universitaire et de réaménager les salles de cours et les laboratoires.